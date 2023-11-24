Чего ждать от рубля в ближайшие дни: прогноз для курса валют Евгения КомароваВ последние недели российский рубль продемонстрировал устойчивый рост по отношению к доллару, снизившись на 5,35% за начавшийся месяц.
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