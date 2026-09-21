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Журнал «Профиль»

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Трамп допустил сценарий гибели США без срочной реформы правил сената

Трамп допустил сценарий гибели США без срочной реформы правил сената

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 21 сентября 2026 года, потребовал от республиканцев в Сенате немедленно отменить обструкцию, предупредив о серьезных последствиях для партии, если этого не произойдет.

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