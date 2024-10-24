ВТБ поддержал реконструкцию улицы Мордовцева во Владивостоке

Реконструкция улицы Мордовцева во Владивостоке получила финансовую поддержку ВТБ. Это масштабный проект, который включает в себя создание "зеленой" пешеходной зоны между Океанским проспектом и Алеутской улицей.
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