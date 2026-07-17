Новые Правила оказания платных медицинских услуг: что изменится для медицинских организаций с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года медицинские организации начнут работать по новым Правилам предоставления платных медицинских услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2026 года № 659 (далее - Постановление № 659).
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