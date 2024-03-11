Reddit устанавливает параметры и сроки IPO

Reddit определился с датой роуд-шоу для инвесторов. Мероприятие с презентацией экономической отчетности и сбором предварительных заявок по инвестированию, пройдет в рамках подготовки выхода соцсети на IPO.
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