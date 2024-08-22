Распад комет при приближении к Солнцу зависит от условий в протопланетном диске, где они сформировались 4,5 миллиарда лет назад

Учёные обнаружили, что кометы распадаются по-разному, когда приближаются к Солнцу. Это различие, как полагают исследователи, связано с условиями в протопланетном диске, где кометы сформировались 4,5 миллиарда лет назад.
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