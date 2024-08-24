Депутат Мособлдумы Лобышева навестила детей из Курской области в Коломне

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева навестила детей из Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии