21,01,25 Часов Яр Активные боевые действия в районе Артёмовска. Атака ВС РФ пехотным подразделением в районе Бункера около города Часов Яр.
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21,01,25 Часов Яр Активные боевые действия в районе Артёмовска. Атака ВС РФ пехотным подразделением в районе Бункера около города Часов Яр.
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