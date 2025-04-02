Суд приговорил к трем годам колонии сообщницу экс-гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Калининский районный суд Челябинска приговорил к трем годам колонии сообщницу бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, осужденного за интимную связь со школьницами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии