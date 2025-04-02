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Суд приговорил к трем годам колонии сообщницу экс-гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Суд приговорил к трем годам колонии сообщницу экс-гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Калининский районный суд Челябинска приговорил к трем годам колонии сообщницу бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, осужденного за интимную связь со школьницами.

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