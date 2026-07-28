Заочно вынесен приговор ирландскому наемнику за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора заочно по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина Республики Ирландия Тирнана О’Донована.
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