Врач Уланкина предупредила о вреде подавления улыбки

Осознанный контроль над мимикой не в силах замедлить процессы старения кожи. Напротив, подобная привычка может оказать негативное влияние на психологическое состояние человека, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
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