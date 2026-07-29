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Врач Уланкина предупредила о вреде подавления улыбки

Врач Уланкина предупредила о вреде подавления улыбки

Осознанный контроль над мимикой не в силах замедлить процессы старения кожи. Напротив, подобная привычка может оказать негативное влияние на психологическое состояние человека, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

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