МВФ предупредил о рисках для мировой экономики из-за возможного обвала рынка ИИ

Возможный обвал на рынке искусственного интеллекта может привести к серьёзным последствиям для реального сектора мировой экономики, при этом у властей и центробанков не хватит ресурсов для спасения ситуации, заявил заместитель директора департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Афанасиос Вамвакидис.
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