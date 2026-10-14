В среду, 14 октября, московское «Динамо-2» примет ставропольское «Динамо» в перенесенном матче 12-го тура группы Серебро Второй лиги А.
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