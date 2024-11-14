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Американский подарок: сможет ли Дацик нокаутировать полицейского из США

Американский подарок: сможет ли Дацик нокаутировать полицейского из США

В пятницу, 15 ноября, «Бойцовский клуб РЕН ТВ» возвращается в Москву с очередным турниром, в главном событии которого скандально известный российский тяжеловес Вячеслав Дацик сразится с американским полицейским, 47-летним ветераном боев Джейсоном Гаверном.

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