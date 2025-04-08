"Мы никогда не должны забывать о тех жертвах, которые понес китайский народ во Второй мировой войне" - руководитель Россотрудничества

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ -- "Мы никогда не должны забывать о тех жертвах, которые понес китайский народ во Второй мировой войне", - заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в понедельник на онлайн-конференции для иностранных журналистов, посвященной теме "100 лет народной дипломатии: от Всесоюзного общества культурной связи с заграницей /ВОКС/ до Россотрудничества".