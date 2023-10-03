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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оттава» выставила Соколова и Бернара-Докера на драфт отказов для отправки в АХЛ

«Сенаторс» хотят отправить обоих игроков в свой фарм-клуб в АХЛ – «Бельвиль». Для этого им сначала нужно пройти драфт отказов, откуда их могут забрать другие клубы НХЛ.

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