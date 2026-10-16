В итоге молодой человек прошел с медиком до вершины горы Врач со спасенным шведом на Килиманджаро / Фото: БСМП №2 Врач анестезиолог-реаниматолог из Барнаула помогла молодому человеку с горной болезнью, которому стало плохо при подъеме на Килиманджаро.
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