В итоге молодой человек прошел с медиком до вершины горы Врач со спасенным шведом на Килиманджаро / Фото: БСМП №2 Врач анестезиолог-реаниматолог из Барнаула помогла молодому человеку с горной болезнью, которому стало плохо при подъеме на Килиманджаро.