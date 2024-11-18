Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность страны к войне

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках своего выступления на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии (КНА) подчеркнул необходимость обеспечить армии полную готовность к войне.
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