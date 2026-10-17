Председатель Совета Республики Наталья Кочанова возглавила участников республиканской акции «Дай лесу новае жыццё!» в Колодищанском лесничестве Боровлянского спецлесхоза, где восстанавливают участок площадью 3 га, пострадавший от урагана в конце июля 2025 года.
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