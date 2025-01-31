Белгород: угрозу атаки БПЛА сняли после 10 часов напряженности

В Белгородской области спустя почти 10 часов была отменена угроза атаки беспилотников. Местное управление МЧС объявило об этом в своём Telegram-канале, заявив об отбое тревоги, ранее объявленной в среду вечером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии