В Госдуму внесут проект о запрете коллекторской деятельности в России

Кредитные организации будут самостоятельно заниматься взысканием долга Законопроект, который запрещает деятельность коллекторов в России, внесут в Государственную думу депутатами от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым.
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