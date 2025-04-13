В Госдуму внесут проект о запрете коллекторской деятельности в России

Кредитные организации будут самостоятельно заниматься взысканием долга Законопроект, который запрещает деятельность коллекторов в России, внесут в Государственную думу депутатами от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым.