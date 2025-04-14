В Венгрии заявили, что Киев требует санкций против российской энергетики

БУДАПЕШТ, 14 апреля, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Европейский Союз ввести санкции против закупок энергоносителей из России и российской атомной энергетики.
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