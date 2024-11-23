Составлен список российских актеров, у которых огромное количество детей

Актеры Евгений Цыганов и Сергей Горобченко воспитывают по восемь детей. Кто еще из российских звезд стал многодетным отцом? Цыганов и Горобченко воспитывают по восемь детей Евгений Цыганов, известный по фильмам «Битва за Севастополь», «Оттепель» и «Питер FM», лидирует в списке многодетных звездных отцов.