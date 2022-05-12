Дмитрий Бивол о победе над Канело: «Многие мексиканцы жали руку, говорили, что теперь у них появился новый любимый боксер»

Чемпион WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал о реакции болельщиков в Лас-Вегасе на его победу над Саулем Альваресом.

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