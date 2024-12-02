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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кинэн о работе со сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала: «Идея сразу понравилась. Я уже работал на турнирах такого плана, мне они нравятся»

75-летний тренер возглавит сборную легионеров на Кубке Первого канала вместе с Майком Пелино.  В турнире также примут участие сборные «России 25», Казахстана и Беларуси.

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