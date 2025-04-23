Внимание, охотники! Эти устройства в машине — прямой путь к потере прав С апреля по всей России стартуют…Сообщение Под капотом не спрячешь: за что водители лишатся прав уже в апреле? появились сначала на Ежедневные новости.
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