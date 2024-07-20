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Позитив для оптимистов

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Asia Times: Европа не зря напряглась: тандем Трамп-Вэнс отдаст помощь Украине Тайваню

Asia Times: Европа не зря напряглась: тандем Трамп-Вэнс отдаст помощь Украине Тайваню

Выбор Дональдом Трампом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса в качестве своего напарника на президентских выборах вновь вызвал опасения европейцев по поводу того, что Америка бросит их на произвол судьбы.

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