Asia Times: Европа не зря напряглась: тандем Трамп-Вэнс отдаст помощь Украине Тайваню

Выбор Дональдом Трампом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса в качестве своего напарника на президентских выборах вновь вызвал опасения европейцев по поводу того, что Америка бросит их на произвол судьбы.
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