Как ухаживать за руками зимой?

За руками нужно ухаживать круглый год, так как они являются нашей визитной карточкой. Однако зимой они нуждаются в особом уходе — кожа рук не любит низких температур и резкого воздуха; тогда она подвергается раздражению.
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