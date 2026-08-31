На Финляндском вокзале в Петербурге открылся современный инклюзивный зал ожидания

Новый специализированный зал ожидания Центра содействия мобильности РЖД заработал на Финляндском вокзале в Северной столице.
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