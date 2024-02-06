Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    (((только очень глупые люди считают что у нас всем управляет Путин!😆 ((все на много сложнее!Убрать Путина рук...
  • Андрей Павлов
    Это точно. В основном аннотацию к таким статьям можно написать одной фразой из песни 70х: "... если кое-кто у нас пор...Убрать Путина рук...
  • Марина
    ну во-первых, я вас не просила отвечать! А во вторых, вы и НЕ отвечали, ни на один мой вопрос ответа вы не дали, вы п...Ну вот и все - вы...

Убрать Путина руками "серьёзного клана": Кукловоды жмут на рычаги. Кто в деле?

Убрать Путина руками "серьёзного клана": Кукловоды жмут на рычаги. Кто в деле?

Редактор отдела расследований "Первого русского" Александр Степанов прокомментировал слова политического обозревателя Царьграда Андрея Перлы о том, что в российских элитах есть "серьёзный клан", который очень хочет обойти президента России Владимира Путина и подвести страну к западным граблям.

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Комментарии
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Федор Родников
Если ВВП и дальше будет либеральничать со своим т.н окружением,состоящим в массе своей из либероидов,то вполне возможно всё.
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38 мин.
Андрей Павлов
Это точно. В основном аннотацию к таким статьям можно написать одной фразой из песни 70х: &quot;... если кое-кто у нас порой честно жить не хочет...&quot;. Или авторы боятся, что на них в суд подадут? Ну так не пишите тогда. Мы внизу и так знаем, что &quot;кое-кто у нас честно жить не хочет&quot;. Например главных мигрантских лоббистов мы знаем, они и не скрываются. А желание отодвинуть президента конечно есть, вокруг него нет государственников, сплошные либерасты. Им это СВО не дает припасть к Западу. Так что есть такие, есть
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14 мин.
Aleksandr Sobolev
(((только очень глупые люди считают что у нас всем управляет Путин!😆 ((все на много сложнее!
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5 мин.

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