Убрать Путина руками "серьёзного клана": Кукловоды жмут на рычаги. Кто в деле?

Андрей Павлов

Это точно. В основном аннотацию к таким статьям можно написать одной фразой из песни 70х: "... если кое-кто у нас порой честно жить не хочет...". Или авторы боятся, что на них в суд подадут? Ну так не пишите тогда. Мы внизу и так знаем, что "кое-кто у нас честно жить не хочет". Например главных мигрантских лоббистов мы знаем, они и не скрываются. А желание отодвинуть президента конечно есть, вокруг него нет государственников, сплошные либерасты. Им это СВО не дает припасть к Западу. Так что есть такие, есть