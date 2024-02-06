Редактор отдела расследований "Первого русского" Александр Степанов прокомментировал слова политического обозревателя Царьграда Андрея Перлы о том, что в российских элитах есть "серьёзный клан", который очень хочет обойти президента России Владимира Путина и подвести страну к западным граблям.
Убрать Путина руками "серьёзного клана": Кукловоды жмут на рычаги. Кто в деле?
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Федор Родников
Если ВВП и дальше будет либеральничать со своим т.н окружением,состоящим в массе своей из либероидов,то вполне возможно всё.
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38 мин.
Андрей Павлов
Это точно. В основном аннотацию к таким статьям можно написать одной фразой из песни 70х: "... если кое-кто у нас порой честно жить не хочет...". Или авторы боятся, что на них в суд подадут? Ну так не пишите тогда. Мы внизу и так знаем, что "кое-кто у нас честно жить не хочет". Например главных мигрантских лоббистов мы знаем, они и не скрываются. А желание отодвинуть президента конечно есть, вокруг него нет государственников, сплошные либерасты. Им это СВО не дает припасть к Западу. Так что есть такие, есть
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14 мин.
Aleksandr Sobolev
(((только очень глупые люди считают что у нас всем управляет Путин!😆 ((все на много сложнее!
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5 мин.
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