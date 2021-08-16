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Рассуждаю: зачем России столько блогеров и почему Россия напоминает мне ДОМ 2

Рассуждаю: зачем России столько блогеров и почему Россия напоминает мне ДОМ 2

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Мне кажется, что каждый здравомыслящий человек глядя в ТВ или интернет восклицал – НУ ЗАЧЕМ РОССИИ СТОЛЬКО БЛОГЕРОВ? Причем, если это восклицание возникало в голове, то там получалось очень много нецензурных слов.

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mark nikitin
Блогер, очень выгодная работа - ни чего не делаешь, а деньги приходят. Сиди пиши на что заказ пришёл. А заказ приходит как правило из-за рубежа.
mark nikitin
mark nikitin
Strannik Weid
Все просто.в стране, да наверное и в мире разрослась тяга людей к халяве. Стоит убрать монетизацию из сетей и завтра 90% сольётся.
Анатолий Селиванов
надо направить их в нужное государству русло - если не получается направить на те трудовые работы, которые их излечат...............
Vasily Golov
Кто такой блогер? АВРОРА объясните.Или те,кто ради денег готов на все- это преступник и только.Разве не так в России? За доллар можно продать- купить душу.Бизнес не интересует,чем торгует.
Ирина
Созданная врагами коммунистов РФ -это ДУРДОМ . Одна их "история " своей страны чего стоит ,в которой у них и Россия до коммунистов "весь мир кормила ", а СССР распался сам собой ,"потому что сгнил ".
Николай Николаевич
До чего ж вы глупая. РФ создана коммунистами для коммунистов. Все остальные,как и раньше,этих коммунистов обслуживают. Всё время вы пытаетесь впихнуть невпихуемое. СССР тоже самое. Изменилась лишь форма собственности. А у кого ничего не было,то и не появилось.
Ирина
Вот ,вечная трусливая идеология врагов коммунистов ,захвативших РСФСР ,навязавших России и её народу свою ельцинско-путинскую власть ,свои триколор и двуглавого орла ,злобную ,клеветническую антисоветчину в качестве идеологии и многовековой истории России, разграбившие Россию ,ограбившие народ ,устроившие многомиллионный геноцид народа -"а мы ни при чем .это все коммунисты виноваты ".
Леонид Попивняк
А сама аврорка кто если не секрет???))))).....тот же самый блогер....)))))
grainvn
Зачем России столько блогеров? России это незачем. Такие блогеры нужны тем, кто у нас в стране организовал массовое отупение народа и приведение его к остоянию стада баранов. Для этой же цели проведены антинародные реформы образования, экономики и культуры. И это четко видно по деградации российской школы, университетского образования и науки, которые были стремительно опущены. А организовал все это тот, кто со своей командой министров и супердефективных менеджеров всегда НИ ПРИ ЧЕМ.
Надежда
Блогеры-это пена, всплывшая на волне т.н. "демократизации страны", что наши болотные либералы отрицают, стеная и воя про тЕрана Путина и вездесущую "руку Кремля"...
Александр Кондрашов
Блогеры - это будущее МЭФ (Даня Милохин в этом году участвовал вместе с президентом). Блогер - это ксюшадь, участвующая в борьбе за место президента России. Блогер - это Бузова во МХАТе, ХУДОЖЕСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ. Кто и где следующий! Развал страны идет полным ходом...
Олег Карагулин
Что бы их не было достаточно их не смотреть... Упадет рейтинг - сами загнутся.

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