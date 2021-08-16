Рассуждаю: зачем России столько блогеров и почему Россия напоминает мне ДОМ 2

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Мне кажется, что каждый здравомыслящий человек глядя в ТВ или интернет восклицал – НУ ЗАЧЕМ РОССИИ СТОЛЬКО БЛОГЕРОВ? Причем, если это восклицание возникало в голове, то там получалось очень много нецензурных слов.