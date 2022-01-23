Младенцы могут определить своих близких родственников по слюне

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, нейробиологи из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology) определили специфический сигнал, который маленькие дети и даже младенцы используют, чтобы определить, имеют ли 2 человека крепкие отношения и взаимные обязательства помогать друг другу: целуются ли эти 2 человека, делятся едой или имеют другие взаимодействия, связанные с обменом слюной.