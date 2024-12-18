На какой машине ездил великий футболист СССР. Чтобы ее купить он занял у тренера, а потом подставил его

Некрасивый поступок Чеснокова.Юрий Чесноков — легенда ЦСКА. Он отыграл почти 10 лет за московский клуб на стыке 70-х и 80-х, вошел в клуб Григория Федотова, дважды попал в список 33 лучших футболистов сезона и, конечно же, остался в памяти армейских болельщиков со стажем.