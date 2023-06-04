Шведский футболист Ибрагимович сообщил о завершении карьеры и не смог сдержать слез

Шведский футболист Златан Ибрагимович заявил, что заканчивает спортивную карьеру. Эту новость он сообщил на прощальной церемонии с болельщиками после завершения матча последнего тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной», передал ТАСС.