Школы Волгограда готовят к новому учебному году

В школах Волгограда приступили к приведению в порядок зданий и прилегающих территорий. Так, этим летом площадки обновят в 10 образовательных учреждениях областной столицы: вместо изношенного покрытия специалисты уложат новый асфальт, обновят бордюры и пешеходные дорожки.
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