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Техник объяснила, почему нужно выключать стиральную машину после использования

Техник объяснила, почему нужно выключать стиральную машину после использования

Губарева подсказала, как избежать удара токомЧтобы избежать удара током после стирки машинки, техник Анастасия Губарева рекомендовала придерживаться нескольких советов.

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