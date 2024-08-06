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Кисида на церемонии в Хиросиме не сказал, что ядерную бомбу на нее сбросили США

Кисида на церемонии в Хиросиме не сказал, что ядерную бомбу на нее сбросили США

Руководитель правительства Японии Фумио Кисида на церемонии в Хиросиме не сказал, что ядерную бомбу на город в августе 1945 года сбросили Соединенные Штаты.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А в учебниках истории об этом что пишут? Колокол этот до дыр исколотили!
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16 час.
Eduard
Лгут на государственном уровне!
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16 час.
Андрей Шишинов
Его речи пишут в госдепе сша. Причём какой- нибудь клерк 3 разряда. А он просто попугайчик, который озвучивает предоставленный ему текст. Япония полностью под контролем сша, честных и независимых политиков там НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
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12 час.

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