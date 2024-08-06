Кисида на церемонии в Хиросиме не сказал, что ядерную бомбу на нее сбросили США

А в учебниках истории об этом что пишут? Колокол этот до дыр исколотили!

Андрей Шишинов

Его речи пишут в госдепе сша. Причём какой- нибудь клерк 3 разряда. А он просто попугайчик, который озвучивает предоставленный ему текст. Япония полностью под контролем сша, честных и независимых политиков там НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!