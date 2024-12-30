Стало известно, как рукоделие и молитва влияют на здоровье мозга Исследователи Университета Южной Австралии выяснили, что выбор досуга оказывает значительное влияние на работу мозга у людей старше 60 лет.
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