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Участник СВО обвинил ВСУ в препятствовании эвакуации гражданских из Константиновки

Участник СВО обвинил ВСУ в препятствовании эвакуации гражданских из Константиновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации мирных жителей из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), заявил врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка в составе группировки российских войск «Юг» с позывным Лис, чьи слова приводит РИА Новости.

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