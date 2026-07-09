Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации мирных жителей из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), заявил врио начальника штаба танкового батальона 10-го танкового полка в составе группировки российских войск «Юг» с позывным Лис, чьи слова приводит РИА Новости.
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