Синоптики прогнозируют рекордные снегопады и низкие температуры в 12-и штатах, что суммарно коснется более 60 млн.
Непогода в США
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Андрей Шишинов
Обвиняют только Путина или всю Россию?
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Синоптики прогнозируют рекордные снегопады и низкие температуры в 12-и штатах, что суммарно коснется более 60 млн.
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