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Военное обозрение

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В районе Часов Яра ВС РФ уничтожают пункты дислокации ВСУ, тем самым препятствуя попыткам перебросить резервы

В районе Часов Яра ВС РФ уничтожают пункты дислокации ВСУ, тем самым препятствуя попыткам перебросить резервы

ВС РФ постепенно охватывают Часов Яр с нескольких сторон, чтобы обеспечить возможность массированного штурма населенного пункта.

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