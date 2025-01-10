Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников и Прокурор Хабаровского края Виталий Степанов подписали новое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в вопросах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
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