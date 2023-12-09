"Когда мы уже перестанем видеть новости про эту семейку Пугалкиных": Орбакайте нагло вернулась в Россию за длинным рублем

Орбакайте петь не умеет. Актриса плохая. Она сама должна платить деньги за возможность появления на телеэкране!

А кто возглавляет художественный совет? Или он приказал долго жить.... Срочная реанимация!

Валентин Щербаков

Так наша пишущая продажная братия пишет о предателях Пугалкиных, Орбакайте, Агутине и т.д. не просто так, а за бабки.., тем самым подливая масла в огонь...