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"Когда мы уже перестанем видеть новости про эту семейку Пугалкиных": Орбакайте нагло вернулась в Россию за длинным рублем

"Когда мы уже перестанем видеть новости про эту семейку Пугалкиных": Орбакайте нагло вернулась в Россию за длинным рублем

Avia.pro - Новости В декабрьской афише "Главного Новогоднего Концерта" в Москве было объявлено участие Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой, вместе с другими артистами, такими как Ярослав Дронов (SHAMAN) и Олег Газманов, которые известны своей патриотической позицией.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Орбакайте петь не умеет. Актриса плохая. Она сама должна платить деньги за возможность появления на телеэкране!
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21 час.
ТЕ
Татьяна Евлампьева
А кто возглавляет художественный совет? Или он приказал долго жить.... Срочная реанимация!
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19 час.
Валентин Щербаков
Так наша пишущая продажная братия пишет о предателях Пугалкиных, Орбакайте, Агутине и т.д. не просто так, а за бабки.., тем самым подливая масла в огонь...
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16 час.

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