СК назвал причину обрушений мостов в Курской и Брянской областях

Они произошли из-за подрывов.фото: sledcom.ruМосты в Курской и Брянских областях обрушились из-за подрывов, сообщила в воскресенье, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
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