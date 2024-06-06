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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева – второй фаворит «Ролан Гаррос» у букмекеров после победы над Соболенко

Мирра Андреева стала котироваться вторым фаворитом «Ролан Гаррос» у букмекеров. После победы над Ариной Соболенко (6:7(5), 6:4, 6:4) в четвертьфинале турнира коэффициент на победу Андреевой в «Ролан Гаррос» опустился до 6.

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