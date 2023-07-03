О молодёжном форуме СНГ и ЕАЭС

С 7 по 9 июня 2023 года в Сочи проходил II Молодёжный форум СНГ и ЕАЭС. Его цели – дальнейшее развитие экономического сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вовлечение молодых предпринимателей и профессиональной молодежи ЕАЭС в процессы евразийской интеграции, создание новых возможностей для самореализации представителей молодого поколения, формирование решений для развития молодежного предпринимательства в Содружестве и Союзе, предложение мер по гармонизации политик стран СНГ и ЕАЭС в сфере молодежного предпринимательства.