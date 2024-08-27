Владельцы новых автомобилей перегружены современными технологиями. Лучше всего они реализованы в Genesis и Hyundai

Новейшее исследование, проведенное компанией JD Power, показывает, что некоторые владельцы считают избыточными современные технологии в машинах, при этом некоторые бренды справляются с ними лучше, чем другие.
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