Русские учёные создали вакцину-киллер для борьбы с раком крови

В Самаре из пуповинной крови были созданы клетки-киллеры, уничтожающие раковую опухоль.Эксперты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России разработали новый и эффективный метод лечения онкологических заболеваний.
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