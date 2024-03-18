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Русские учёные создали вакцину-киллер для борьбы с раком крови

Русские учёные создали вакцину-киллер для борьбы с раком крови

В Самаре из пуповинной крови были созданы клетки-киллеры, уничтожающие раковую опухоль.Эксперты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России разработали новый и эффективный метод лечения онкологических заболеваний.

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