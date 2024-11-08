Вблизи молодых звезд обнаружили «опасные зоны» для формирования планет

Звезды ОВ-типа представляют собой массивные горячие светила бело-голубого или голубого цвета, которые образуют так называемые ОВ-ассоциации — группировки гравитационно не связанных или слабо связанных звезд.
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