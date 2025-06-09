Когда наши поезда поедут с высокой скоростью

Проект создания высокоскоростного электропоезда для первой российской ВСМ приближается к финишной прямой — впереди сборка первого состава, испытания и сертификация Александр Мишарин — один из главных инициаторов создания в России высокоскоростного железнодорожного движениячитайте на monocle.
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